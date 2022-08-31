Зарезавший под наркотиками 17-летнюю подругу россиянин получил 15 лет колонии

В Новосибирске юношу осудили на 15 лет за убийство 17-летней подруги

Новосибирский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы 20-летнего местного жителя за убийство несовершеннолетней подруги. Об этом в среду, 31 августа, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель региональной прокуратуры Сергей Чернов.

Юноша признан виновным по пункту «д» части 2 статьи 105 («Убийство») и части 2 статьи 158 («Кража») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год и четыре месяца.

6 марта россиянин гостил у 17-летней девушки в ее квартире. Употребив там наркотики, он решил украсть у нее ноутбук и телефон. Парень взял на кухне нож и зарезал подругу, нанеся ей не менее 59 ударов. От полученных ранений девушка скончалась на месте.

После убийства злоумышленник похитил из сумки потерпевшей карту и перевел себе три тысячи рублей, забрал ее ноутбук и мобильный телефон, которые сдал в ломбард, уточнил «Ленте.ру» официальный представитель регионального управления Следственного комитета России. Молодого человека нашли и задержали в Кемерове.