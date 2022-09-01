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Забота о себе

Назван способ перестать стесняться раздеваться перед незнакомым человеком

Массажист Манжосова: хождение без одежды дома поможет раздеться перед врачом без стеснения

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Преодолеть психологический барьер и раздеться перед врачом или на массаже и при этом перестать стесняться во время процедуры поможет небольшая практика дома, направленная на принятие своего тела, сообщила массажистка oils&nails студии tulum body Эльвира Манжосова. В беседе с «Лентой.ру» эксперт назвала простой, но эффективный способ избежать стеснения при обнажении перед незнакомым человеком и объяснила, как он работает.

По словам Манжосовой, любые уходовые процедуры, как и осмотр врача, предполагают работу с обнаженными участками тела. Для любого специалиста, это часть работы, объяснила она: «Любому специалисту нужно видеть тело, чтобы оценить его состояние исключительно с профессиональной точки зрения. Так он сможет подобрать наиболее эффективные процедуры лично для вас. Тем более ручной массаж, проводимый на обнаженных частях тела, даст лучший результат, чем проработка зон через одежду или полотенце».

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Если перспектива раздеваться перед специалистом кажется человеку пугающей, ему необходимо научиться принимать свое тело со всеми его особенностями, уверена массажистка. В этом, по ее мнению, поможет небольшая тренировка, предполагающая хождение без одежды дома.

Когда вы останетесь наедине с собой, разденьтесь и начните выполнять будничные дела. Например, приготовьте чашку кофе, наведите порядок в гардеробе, разберитесь со счетами. Суть в том, чтобы вы смогли отвлечься от наготы и сфокусироваться на каком-либо занятии

Эльвира МанжосоваМассажист oils&nails студии tulum body

Такая практика очень хороша для обретения уверенности в себе, она поможет ощутить комфорт в собственном теле, перестать стесняться его несовершенств и расслабиться, заключила Манжосова.

Ранее психолог Ольга Романив предупредила об опасном для молодых матерей состоянии затроганности. Специалистка объяснила, что оно возникает из-за того, что женщине никто не помогает с ребенком. Справиться с тактильной усталостью ей поможет время, проведенное наедине с собой.

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Наталья Обрядина
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