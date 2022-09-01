Лукашенко поблагодарил Берию за существование Белоруссии

Александр Лукашенко поблагодарил Лаврентия Берию за существование Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил генерального комиссара госбезопасности СССР Лаврентия Берию за существование республики. Об этом он высказался на открытом уроке во Дворце республики в Минске, передает «Sputnik Беларусь».

Глава государства назвал Берию «врагом народа», но в то же время поблагодарил его за создание ядерного оружия, которое, по его словам, сдерживает западные страны от «растаптывания» Белоруссии.

«Я думаю, что мы сегодня существуем, и еще крестовый поход "оттуда" (со стороны Запада — прим. «Ленты.ру») так и не начался через Белоруссию дальше на восток, потому что Берия был и возглавил процесс создания ядерного оружия… Это оружие сдерживания, они бы давно бы нас перемололи и растоптали, если бы не боялись ответа», — предположил Лукашенко.

В августе 2021 года президент Белоруссии выступил с предложением поставить памятник советскому лидеру Иосифу Сталину. Подобную идею он обосновал необходимостью поблагодарить политика за присоединение Западной Белоруссии к Белорусской СССР в сентябре 1939 года.