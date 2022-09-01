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Лукашенко поблагодарил Берию за существование Белоруссии

Александр Лукашенко поблагодарил Лаврентия Берию за существование Белоруссии
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada / ZumaPress / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил генерального комиссара госбезопасности СССР Лаврентия Берию за существование республики. Об этом он высказался на открытом уроке во Дворце республики в Минске, передает «Sputnik Беларусь».

Глава государства назвал Берию «врагом народа», но в то же время поблагодарил его за создание ядерного оружия, которое, по его словам, сдерживает западные страны от «растаптывания» Белоруссии.

«Я думаю, что мы сегодня существуем, и еще крестовый поход "оттуда" (со стороны Запада — прим. «Ленты.ру») так и не начался через Белоруссию дальше на восток, потому что Берия был и возглавил процесс создания ядерного оружия… Это оружие сдерживания, они бы давно бы нас перемололи и растоптали, если бы не боялись ответа», — предположил Лукашенко.

В августе 2021 года президент Белоруссии выступил с предложением поставить памятник советскому лидеру Иосифу Сталину. Подобную идею он обосновал необходимостью поблагодарить политика за присоединение Западной Белоруссии к Белорусской СССР в сентябре 1939 года.

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Георгий Нестеров
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