Лукашенко поблагодарил Берию за существование Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил генерального комиссара госбезопасности СССР Лаврентия Берию за существование республики. Об этом он высказался на открытом уроке во Дворце республики в Минске, передает «Sputnik Беларусь».
Глава государства назвал Берию «врагом народа», но в то же время поблагодарил его за создание ядерного оружия, которое, по его словам, сдерживает западные страны от «растаптывания» Белоруссии.
«Я думаю, что мы сегодня существуем, и еще крестовый поход "оттуда" (со стороны Запада — прим. «Ленты.ру») так и не начался через Белоруссию дальше на восток, потому что Берия был и возглавил процесс создания ядерного оружия… Это оружие сдерживания, они бы давно бы нас перемололи и растоптали, если бы не боялись ответа», — предположил Лукашенко.
В августе 2021 года президент Белоруссии выступил с предложением поставить памятник советскому лидеру Иосифу Сталину. Подобную идею он обосновал необходимостью поблагодарить политика за присоединение Западной Белоруссии к Белорусской СССР в сентябре 1939 года.