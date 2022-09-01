Блогер Даня Милохин предрек полное возвращение TikTok в Россию

Популярный блогер Даня Милохин предрек полное возвращение социальной сети TikTok в Россию. Свой комментарий он озвучил в проекте Agent Show ведущей Анастасии Ивлеевой, доступном на YouTube.

Для того чтобы продолжить выпускать видео после приостановки деятельности TikTok, как рассказал блогер, он переезжал в Казахстан. Однако, по его словам, просмотры его роликов на платформе все равно сократились в три раза. Сейчас, как заявил тиктокер, каждое его видео набирает около миллиона просмотров.

«Главное, что смотрят. Появляются английские комментарии, вижу, что из Германии чуваки смотрят, начинается уже другой уровень как будто. И я понимаю, что, скорее всего, TikTok откроют — 100 процентов. Нужно просто продолжать снимать», — отметил блогер.

Милохин признался, что какое-то время переживал из-за упавших просмотров, но в итоге сосредоточился на развитии в других сферах: начал вести стримы и тренироваться в спортзале.

В начале марта соцсеть TikTok приостановила деятельность в России. Компания приняла это решение вскоре после того, как в стране был подписан закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России и за призывы к антироссийским санкциям.

В TikTok уточнили, что распространение нового контента остановили на время. Как сообщили в компании, для принятия решения о возобновлении работы платформы в полном объеме они намерены оценивать «меняющиеся обстоятельства» в России.