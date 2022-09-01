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Желающим спонтанно «сорваться» на отдых россиянам назвали цены на туры

АТОР назвал Шри-Ланку самым бюджетным направлением Азии для спонтанного отдыха в сентябре
Таиланд

Таиланд. Фото: Mathew Schwartz / Unsplash

Представители туриндустрии назвали россиянам самые выгодные направления Азии с вылетом в первую неделю сентября. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, путешественникам, желающим спонтанно «сорваться» в отпуск в начале осени, доступны путевки в Таиланд, Вьетнам, Индонезию, Малайзию и на Шри-Ланку. Эксперты предупреждают, что из-за высоких тарифов на рейсы иностранных авиакомпаний цены на туры будут выше, чем до пандемии коронавируса.

Самым дешевым направлением в АТОР назвали Шри-Ланку — тур от «Интуриста» на 10 дней без питания обойдется в 159 тысяч рублей на двоих, от PAC Group — в 151 тысячу. ANEX Tour предлагает путевки на 13 дней с проживанием в четырехзвездочном отеле и питанием на базе завтраков за 232 тысяч рублей.

Несколько дороже выйдет отдых в Таиланде. Самый выгодный вариант можно найти у PAC Group — за 179 тысяч рублей предлагается путевка на восемь ночей. С Tez Tour тур на Пхукет на 11 дней обойдется в 254 тысячи рублей на двоих.

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Отправиться во Вьетнам в начале сентября россияне смогут минимум за 203 тысячи рублей на двоих. В стоимость входит проживание в трехзвездочном отеле на базе завтраков и авиабилеты с пересадкой в Ташкенте.

Самыми дорогими странами оказались Малайзия и Индонезия. Так, цены на тур в Малайзию с посещением столицы Куала-Лумпур и острова Борнео стартуют от 211 тысяч рублей на двоих. В Индонезию можно улететь минимум за 333 тысячи рублей — в стоимость входит тур на Бали на 12 ночей с размещением в отеле три звезды.

Ранее в АТОР назвали еще один способ добраться до стран Юго-Восточной Азии. Так, с конца сентября россияне могут улететь во Вьетнам через Казахстан. Авиакомпания VietjetAir планирует запустить регулярные рейсы из Камрани в Нур-Султан и Алматы, полеты будут выполняться с частотой два-три раза в неделю.

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Мария Гейн
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