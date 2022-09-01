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В Рязанской области пройдет фестиваль народного творчества

Фестиваль народного творчества «Золотая ладья» пройдет в Касимове 4 сентября

Фото: Светлана Балашова / РИА Новости

В городе Касимов Рязанской области 4 сентября пройдет фестиваль народного творчества «Золотая ладья». Как уточняет со ссылкой на организаторов мероприятия «Интерфакс», в день фестиваля гости и жители Касимова смогут стать свидетелями восстоздания исторической ярмарочной площади города.

«В целях создания атмосферы купеческого города конца XVIII — начала XIX века оформляются слободы Татарская, Пушкарская и Ямская», — рассказали в оргкомитете фестиваля.

Отмечается, что все желающие смогут насладиться представлениями, прогуляться вдоль торговых рядов и оценить старинные блюда татарской кухни.

Ранее сообщалось, что в Башкирском историко-культурном центре в Челябинской области состоялся фестиваль национальной башкирской кухни «Йыуасаfest-2022». Гости праздника попробовали уникальное башкирское блюдо, а также познакомились с другими национальными блюдами и культурой.

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Варвара Кошечкина
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