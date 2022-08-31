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В Челябинской области прошел фестиваль с конкурсом национальных башкирских блюд

В Челябинской области прошел фестиваль национальной башкирской кухни «Йыуасаfest-2022»

Фото: пресс-служба Дома дружбы народов РБ

В Башкирском историко-культурном центре в Челябинской области состоялся фестиваль национальной башкирской кухни «Йыуасаfest-2022». Об этом сообщили в пресс-службе Дома дружбы народов Республики Башкортостан, передает «Башинформ».

Гости праздника попробовали уникальное башкирское блюдо, познакомились с другими национальными блюдами и культурой. На фестивале работала музейно-выставочная фотозона с выставкой старинной утвари и национальными костюмами.

«Йыуасу готовят для свадеб и праздников, это угощение раздают во время мусульманских праздников Курбан-байрам, Ураза-байрам», — рассказали участницы фестиваля. Кроме йыуасы, в ходе фестиваля они раскрыли секреты таких блюд, как әүмәлә, көлтөрмәс, гөбәҙиә, йәймә, ҡыҫтыбый и многих других.

В качестве членов жюри были приглашены эксперты из разных сфер деятельности. Каждое из блюд необходимо было оценить с точки зрения сохранения традиций, техники исполнения, вкуса. Все блюда выглядели аппетитно, были искусно оформлены. Презентуя свои блюда, участницы рассказывали, что рецепты их приготовления передаются из поколения в поколение. По их словам, им уже не одна сотня лет.

После объявления результатов конкурса все столы объединились в большой единый стол с травяным чаем из самоваров. Все участники получили дипломы в различных номинациях, подарки и признание зрителей, воздавших должное произведениям кулинарного искусства.

Ранее сообщалось, что в селе Старая Калитва Россошанского района Воронежской области 27 августа прошел фестиваль «Праздник молока». На мероприятии также работали выставки мастеров декоративно-прикладного творчества «Творение души и рук» и экспонатов выставочного зала Музея коров Россоши.

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Сергей Истомин
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