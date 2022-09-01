В России изменили правила выбора управляющих компаний

С 1 сентября в России изменили правила выбора УК на собраниях собственников

С 1 сентября в России вступает в силу закон, который изменит правила выбора управляющих компаний (УК) для многоквартирных домов.

По новому закону принимать решение о выборе УК на общем собрании собственников будут, если наберется более 50 процентов от общего числа голосов. Ранее решение могли принять 25 процентами голосов.

Таким образом власти хотят исключить риск возникновения конфликтных ситуаций между жильцами, а результаты будет сложнее сфальсифицировать. Об изменении в законодательстве ранее, в августе, напомнил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

В июне правительство не поддержало законопроект о штрафах для коммунальщиков, передумав наказывать Ресурсоснабжающие организации (РСО) за перебои в предоставлении услуг ЖКХ. В кабмине сочли, что на фоне санкций усиление контроля за коммунальщиками увеличит административную нагрузку на РСО.