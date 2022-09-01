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СКР расследует обстрелы Запорожской АЭС украинскими военными

СКР расследует обстрелы украинскими военными Запорожской АЭС, а также районов Донецка

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) расследует обстрелы Запорожской АЭС украинскими военными. Также следователи зафиксируют и изучат обстрелы Кировского, Киевского, Петровского и Куйбышевского районов Донецка, Энергодара и поселка Новотроицкое. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СКР.

По данным ведомства, в результате обстрелов пострадали несколько гражданских, среди них один несовершеннолетний. Погибли не менее четырех мирных жителей. Следствие утверждает, что украинские военные нанесли удар по исправительной колонии в Макеевке, в результате чего получили ранения несколько человек, один из которых впоследствии скончался.

Также в результате обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны украинских военных один снаряд попал в здание комплекса по переработке радиоактивных отходов. В СКР уверены, что эти действия создают угрозу техногенной катастрофы. Потому следователи установят обстоятельства совершенных преступлений и дадут правовую оценку действиям причастных лиц.

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Владимир Шарапов
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