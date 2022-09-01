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Великобритания передаст Украине подводные дроны

Генштаб Украины сообщил, что Великобритания передаст Киеву шесть подводных дронов

Фото: UK Ministry Of Defence

Великобритания передаст Украине шесть подводных дронов для поиска мин. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу генштаба Украины.

Речь идет о беспилотных дронах, предназначенных для обнаружения мин на глубине до 100 метров. Отмечается, что три из них будут предоставлены Киеву со складов Вооруженных сил Великобритании, еще три будут приобретены.

В Генштабе также заявили, что в течение ближайших месяцев флот Соединенного Королевства совместно с американскими партнерами начнет обучать использованию подводных дронов украинских военных.

Ранее финский политолог Йохан Бекман заявил, что США и их союзники уже сократили поставки оружия Киеву из-за отсутствия каких-либо успехов. «Это означает провал украинского проекта», — отметил он.

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Алевтина Запольская
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