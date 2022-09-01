Великобритания передаст Украине подводные дроны

Генштаб Украины сообщил, что Великобритания передаст Киеву шесть подводных дронов

Великобритания передаст Украине шесть подводных дронов для поиска мин. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу генштаба Украины.

Речь идет о беспилотных дронах, предназначенных для обнаружения мин на глубине до 100 метров. Отмечается, что три из них будут предоставлены Киеву со складов Вооруженных сил Великобритании, еще три будут приобретены.

В Генштабе также заявили, что в течение ближайших месяцев флот Соединенного Королевства совместно с американскими партнерами начнет обучать использованию подводных дронов украинских военных.

Ранее финский политолог Йохан Бекман заявил, что США и их союзники уже сократили поставки оружия Киеву из-за отсутствия каких-либо успехов. «Это означает провал украинского проекта», — отметил он.