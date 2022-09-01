Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Уменьшение поставок оружия Киеву объяснили

Финский политолог Бекман: Запад сократил поставки оружия Киеву из-за отсутствия результата

Фото: Ints Kalnins / Reuters

США и их союзники уже сократили поставки оружия Киеву из-за отсутствия каких-либо успехов. Это порталу «Украина.ру» объяснил финский политолог Йохан Бекман.

«Они понимают, что незачем отправлять больше, если нет результатов, — указал он. — Это означает провал украинского проекта».

24 августа президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон предоставит военную помощь Украине почти на три миллиарда долларов. После этого газета Wall Street Journal выяснила, что поскольку военные действия опустошают запасы американских вооружений, ряд чиновников опасается, что передача Киеву снарядов калибра 155 миллиметров оставляет их резервы в Соединенных Штатах «на неприятно низком уровне».

Со схожим заявлением выступила пресс-секретарь бундесвера Кристина Ламбрехт. Она указала, что из-за помощи Украине склады Вооруженных сил Германии начали пустеть, и немецкая армия не может быть ослаблена еще больше.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Власти Энергодара сообщили о высадке украинского десанта в районе города
«Опохмеляющая зарядка» мужчин в центре Москвы попала на видео
Переводчик Горбачева рассказал о его серьезных проблемах со здоровьем
Миссия МАГАТЭ отправилась в сторону Запорожской АЭС
Трансгендер потратила миллионы рублей в попытке сделать грудь больше мозга
Жара в Италии летом привела к росту смертности на треть
Российский суд отправил в СИЗО мужчину за убийство собутыльника во время ссоры
Уменьшение поставок оружия Киеву объяснили
Экс-главу энергокомпании Камчатки заподозрили в мошенничестве на 100 миллионов
В Энергодаре сообщили о гибели мирных жителей после обстрела ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.