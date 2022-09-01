Финский политолог Бекман: Запад сократил поставки оружия Киеву из-за отсутствия результата

США и их союзники уже сократили поставки оружия Киеву из-за отсутствия каких-либо успехов. Это порталу «Украина.ру» объяснил финский политолог Йохан Бекман.

«Они понимают, что незачем отправлять больше, если нет результатов, — указал он. — Это означает провал украинского проекта».

24 августа президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон предоставит военную помощь Украине почти на три миллиарда долларов. После этого газета Wall Street Journal выяснила, что поскольку военные действия опустошают запасы американских вооружений, ряд чиновников опасается, что передача Киеву снарядов калибра 155 миллиметров оставляет их резервы в Соединенных Штатах «на неприятно низком уровне».

Со схожим заявлением выступила пресс-секретарь бундесвера Кристина Ламбрехт. Она указала, что из-за помощи Украине склады Вооруженных сил Германии начали пустеть, и немецкая армия не может быть ослаблена еще больше.