Три вида окрашивания волос выйдут из моды в 2023 году

Технолог Карина Котова: окрашивание в неестественные оттенки выйдет из моды в 2023 году

Технолог профессионального бренда Matrix Карина Котова назвала три вида окрашивания волос, которые выйдут из моды в 2023 году. Соответствующий материал приводит Marie Claire.

Актуальность утратят яркие неестественные оттенки, а также сложные техники осветления, заявила эксперт. По ее словам, подобные преображения требуют больших временных и денежных затрат, которых в будущем девушки постараются избегать, выбирая более простые парикмахерские услуги. «Актуальными становятся окрашивания, позволяющие быстро добиться сложного, глубокого и объемного цвета. В тренде технологии, дарящие идеальный результат, не требуя при этом многочасовых и многоэтапных процедур», — отметила Котова.

В то же время, согласно прогнозам специалистки, из списка трендов исчезнут ультратемные окрашивания, например в иссиня-черный цвет. Подобные тона не соответствуют наблюдающейся в данное время моде на естественность, пояснила она.

Ранее в сентябре редакторы журнала The Voice назвали цвета волос, которые никогда не выйдут из моды. В данный список попали холодный и клубничный блонд. Помимо этого, вечно актуальными оказались такие техники окрашивания, как бронд, который представляет собой плавный переход от темных корней к прядям более светлого тона, и шоколадный балаяж. Кроме того, в тренде остается цвет «вороново крыло».