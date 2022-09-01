Россиянку осудят за тайную отправку видео с телефона бывшего мужа его жене

В Якутии женщина отправила тайное видео супруге своего бывшего мужа и пойдет под суд

В Якутии суд рассмотрит дело 43-летней местной жительницы, которая нарушила неприкосновенность частной жизни бывшего мужа. Об этом в четверг, 1 сентября, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Саха.

По данным ведомствам, фигурантка со своего телефона в мессенджере WhatsApp отправила тайную видеозапись новой супруге экс-мужа и причинила ему этим моральный вред. Обвиняемая нарушила право мужчины, предусмотренное статьей 24 («Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются») Конституции РФ.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») УК РФ.

