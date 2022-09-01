Визажистка раскрыла способы изменить внешность до неузнаваемости макияжем

YouTube-блогерша Beauty By The Bee изменила внешность посредством автозагара

Популярная блогерша раскрыла способы преобразить лицо посредством косметических средств. Ролик она опубликовала в своем YouTube-канале.

Визажистка, известная в соцсетях под никнеймом Beauty By The Bee, разместила обучающее видео, в котором показала, как изменяет свою внешность до неузнаваемости с помощью макияжа. В первую очередь она нанесла на кожу праймер, чтобы сузить поры, после чего смешала тональную основу с жидким автозагаром, чтобы выровнять тон лица.

Затем, по словам героини материала, необходимо скрыть темные круги под глазами и подчеркнуть область скул и лба консилером. «Не забудьте визуально сузить лицо бронзером и обязательно добавьте румяна на щеки — так вы будете похожи на куколку», — уточнила женщина и добавила, что на данном этапе также прорисовывает брови карандашом.

В конце юзерша продемонстрировала технику создания дымчатого мейкапа глаз в коричневых оттенках. На размещенных кадрах видно, как специалистка наносит на веки тени указанного цвета и рисует стрелку, затем приклеивает ресницы и красит губы карандашом, отказываясь при этом от помады. «Именно так красятся девушки в Tinder», — заключила она.

В июне блогерша из Канады Джесси Волк показала лицо с проблемной кожей без косметики и восхитила подписчиков. Девушка предстала перед поклонниками без фильтров и под ярким освещением, которое подчеркнуло покраснения, акне и неровный тон кожи. В соответствующем ролике инфлюэнсер раскрыла свой способ нанесения макияжа.