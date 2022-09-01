Врачи раскрыли причины роста волос на подбородке у женщин

Дерматолог Массик: повышенный тестостерон — причина роста волос на подбородке у женщин

Дерматолог медицинского центра Векснера в штате Огайо Сьюзан Массик и доцент центра дерматологии Рутгерса в Нью-Джерси Синди Вассеф раскрыли причины роста волос на подбородке у женщин. Соответствующий материал появился на сайте издания Self.

По словам Массик, растительность на подбородке — это естественное явление не только для мужчин, но и для женщин. Отмечается, что тело человека, в том числе шея и лицо, покрыто пушковыми волосами (бесцветные тонкие волоски), которые в некоторых случаях могут стать терминальными (густые и жесткие волоски). Причинами возникновения данного процесса могут послужить повышенный уровень тестостерона, генетическая предрасположенность и наличие синдрома поликистозных яичников.

Вассеф, в свою очередь, рассказала читательницам издания о методах борьбы с нежелательной растительностью на подбородке. Эксперт посоветовала выщипывать волоски с помощью пинцета. «Только постарайтесь не щипать кожу, чтобы не получить воспаление и шишки», — предупредила она и порекомендовала также прибегнуть к восковой или лазерной эпиляции.

В августе редакторы портала Marie Claire назвали причины ранней седины у женщин и перечислили способы ее отсрочить. По мнению экспертов, к указанному обесцвечиванию волос могут привести не только состояние организма и генетика, но и внешнее воздействие на пряди.