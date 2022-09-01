Вассерман заявил о необходимости изменить подход к преподаванию истории в школе

Анатолий Вассерман: нужно многое поменять в преподавании истории в школе

«Все преподавание истории на территориях, пока оккупированных Украиной, строилось вокруг старинной польской фальшивки «Украина — не Россия», из которой сделано множество столь же фальшивых далеко идущих выводов. Понятно, что от этого надо избавляться», — заявил в эфире нового выпуска шоу «Дайте сказать!» публицист, депутат ГД, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман. Беседа была посвящена началу учебного года в Донбассе. Для усиления безопасности Владимир Путин поручил обеспечить вооруженную охрану учебных заведений Донбасса, Запорожья и Херсона.

При этом Вассерман отметил, что «нам и самим надо многое поменять в преподавании истории», поскольку с позднегорбачевских времен и на протяжении большей части постсоветской истории именно преподавание этого предмета подверглось сильному влиянию либералов.

Депутат также подчеркнул, что особая роль в преподавании истории, особенно для учеников старших классов, возлагается на учителей.

Говоря о преподавании в школах Донбасса русского и украинского языков, Анатолий Вассерман подчеркнул, что это будет не двуязычная, а одноязычная среда. «По данным социологических исследований института Gallup, в 2008 году 5/6 граждан Украины думали и общались в повседневной жизни на русском языке, а не на его украинском диалекте, — отметил он. — Изучать украинский диалект можно, потому что на нем накоплено немало интересной литературы. И так же, как мы изучаем в школе Шолохова, писавшего на донском диалекте, Бажова, писавшего на уральском, и Шергина, писавшего на архангелогородском, так же мы можем изучать Шевченко, писавшего прозу на русском литературном языке, а стихи — на диалекте его родного села. Это не двуязычие, это изучение всего многообразия возможностей русского языка».

