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Путин назвал задачу России на Украине

Путин назвал задачей РФ прекращение начатой Украиной войны против соотечественников

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин назвал задачей страны прекратить войну, начатую киевскими властями против соотечественников, несмотря на распространенное мнение, что на Украине «происходит какая-то агрессия». Об этом пишет ТАСС.

По словам главы государства, никто не понимает и не знает, что после государственного переворота на Украине в 2014 году жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма не захотели признать результаты этого переворота.

Президент подчеркнул, что против этих людей начали войну, задача России — эту войну прекратить.

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Сергей Истомин
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