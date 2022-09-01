Путин назвал задачу России на Украине

Путин назвал задачей РФ прекращение начатой Украиной войны против соотечественников

Президент России Владимир Путин назвал задачей страны прекратить войну, начатую киевскими властями против соотечественников, несмотря на распространенное мнение, что на Украине «происходит какая-то агрессия». Об этом пишет ТАСС.

По словам главы государства, никто не понимает и не знает, что после государственного переворота на Украине в 2014 году жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма не захотели признать результаты этого переворота.

Президент подчеркнул, что против этих людей начали войну, задача России — эту войну прекратить.