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Путин обратился к учащимся в День знаний

Президент России Путин поздравил учащихся с Днем знаний

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обратился к учащимся с поздравлением по случаю Дня знаний и начала нового учебного года. Об этом сообщает ТАСС.

Поздравление Путин сделал во время церемонии открытия новых русских школ в Таджикистане, в которой глава государства поучаствовал в видеоформате.

«Начну с поздравления всех вас с праздником, с началом учебного года. По хорошей, доброй традиции и у нас в России, и в Таджикистане 1 сентября считается Днем знаний, является праздником», — обратился к учащимся Путин.

Ранее российский лидер, поздравляя выпускников школ, посоветовал им ставить самую высокую планку и решать все задачи на «пять с плюсом».

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Валерий Розенберг
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