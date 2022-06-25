Путин обратился к российским выпускникам

Путин поздравил выпускников школ и посоветовал им решать все задачи на «пять с плюсом»

Президент России Владимир Путин, поздравляя выпускников школ, посоветовал им ставить самую высокую планку и решать все задачи на «пять с плюсом». Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Президент подчеркнул важность того, чтобы каждый из выпускников смог найти собственный путь, дело, в котором максимально раскроются таланты, способности, потенциал и которое будет действительно по душе. «Всегда нужно ставить для себя самую высокую планку, причем вне зависимости от того, какую профессию вы в итоге выберете. Стараться любые, пусть даже небольшие задачи решать на “пять с плюсом“. Что называется, по полной вкладываться в то, что делаешь», — дал Путин напутствие молодым людям.

Глава государства отметил, что сегодня перед выпускниками «множество дорог, невероятное количество возможностей», и подчеркнул, что нельзя сдаваться, опускать руки, если что-то не получается сразу. В этом случае молодые люди смогут добиться успеха, а их мечты станут реальностью, заверил Путин.

Ранее Владимир Путин рассказал выпускникам высших военных учебных заведений, встреча с которыми прошла в Кремле, что на данный момент Россия проходит через «череду испытаний». Он заверил, что ограничения преодолеваются по-разному, «но они точно преодолеваются и будут преодолены».

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