Два брата выловили из реки 100-летнего аллигатора длиной три метра

Newsweek: в американском штате Миссисипи поймали аллигатора длиной три метра

Два брата, Джим и Ричи Денсон, выловили из реки американского штата Миссисипи 100-летнюю самку аллигатора длиной три метра. Об этом сообщает Newsweek.

Мужчины поймали хищника на реке Перл 28 августа. Рептилия побила рекорд штата и оказалась самой большой самкой аллигатора, выловленной там. Джим поделился фотографиями добычи в социальной сети и рассказал, что огромная рептилия сломала удочку, однако братьям удалось затащить ее на борт катера.

Оказалось, что эту самку аллигатора ловят уже не первый раз. Рептилия, известная как «Желтая 410», была помечена биологами в 2009 году. «Тогда размер аллигатора также составлял три метра, и он был пойман в 90 метрах от места, где братья выловили его снова», — рассказывает Рики Флинт, координатор программы по аллигаторам Департамента дикой природы, рыболовства и парков Миссисипи.

Флинт добавил, что аллигатору может быть от 75 до 100 лет. «Каждый повторный отлов дает нам интересные сведения, которые не получают другие штаты. Я очень горжусь знаниями, которые мы приобретаем», — говорит он.

Ранее сообщалось, что В США аллигатор напал на эксперта по дикой природе из парка Florida Gator Gardens, расположенного в штате Флорида, и откусил ему руку по локоть. В скором времени мужчине подберут протез, чтобы он мог продолжить заниматься любимым делом.