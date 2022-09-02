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Аргентинцы выйдут на митинги после покушения на вице-президента

В Буэнос-Айресе запланировали митинги в поддержку вице-президента Киршнер

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

В Буэнос-Айресе запланировали митинги и шествия в поддержку вице-президента страны Кристины Киршнер, которая ранее подверглась нападению. Об этом сообщает РИА Новости.

«В защиту демократии все на площадь!» — написал в Twitter проправительственный альянс «Всеобщий фронт», от которого была избрана вице-президентом Киршнер. Партия уточнила время шествия и попросила всех участников принести с собой флаг Аргентины.

По сообщениям местного телеканала TN, также были запланированы акции различных общественных движений.

Покушение на вице-президента произошло накануне вечером. Когда Киршнер выходила из автомобиля у своего дома, неизвестный мужчина наставил пистолет на политика. Нападавшего удалось задержать.

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Татьяна Антоненко
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