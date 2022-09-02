Российский подросток устроил поножовщину в бане и попытался убить друга

В Волгограде осудят 17-летнего подростка за нападение с ножом на 18-летнего друга в бане

В Волгограде суд рассмотрит дело 17-летнего подростка, который напал на 18-летнего друга с ножом. Об этом в пятницу, 2 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 18 июля на улице Кабардинская фигурант отдыхал в бане с друзьями. Там они поссорились и начали драться. Тогда обвиняемый достал из сумки нож и ударил им оппонента в грудь, нанеся ему тяжелое ранение. Потерпевшего увезли в больницу, а юноша сбежал с места преступления и выкинул оружие.

Молодого человека задержали. По факту произошедшего следователи возбудили дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Известно, что жертву удалось спасти.