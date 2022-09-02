Прохор Шаляпин возмутился ценами на одежду российских брендов

Певец Прохор Шаляпин возмутился ценами на продукцию российских марок

Российский певец Прохор Шаляпин возмутился стоимостью одежды отечественных брендов. Интервью с ним публикует Starhit.

38-летний исполнитель считает, что отечественные марки смогут заменить иностранные компании, которые ушли с рынка из-за ситуации на Украине. Однако, по мнению знаменитости, цены на продукцию местных дизайнеров сильно завышены, из-за чего вещи становятся недоступными для большинства граждан.

«Я как потребитель не хочу сильно денежки тратить на одежду — у меня их, может, и нет. Поэтому лучше куплю подделку на рынке. Хочу верить в российских дизайнеров, но по большому счету, если стоит выбор, купить пиджак из Китая за 100 долларов или за 200 у Зайцева, выберу первое. Патриотизм заканчивается там, где заканчиваются деньги», — высказался он.

Собеседник издания добавил, что может приобрести новые предметы гардероба и на рынке. «У меня одежды полно. Мне хватит. Если что, заскочу на Дубровку, что-то мне дизайнеры подарят за рекламу», — заключил Шаляпин.

В мае появилась информация о начале переговоров России и Турции по вопросу замещения ушедших с отечественного рынка западных брендов. Турецким организациям было предложено ознакомиться с площадками в лучших торговых центрах Москвы и регионов. Это необходимо для того, чтобы занять вакантные торговые точки, общая площадь которых составляет три миллиона квадратных метров.