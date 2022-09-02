Британцам из-за энергетического кризиса запретят готовить еду до вечера

Daily Mail: британцам из-за энергетического кризиса запретят готовить еду до 20:00

На фоне серьезного энергетического кризиса в Великобритании гражданам запретят готовить еду до восьми часов вечера, а пабы будут работать только до девяти вечера. Об этом пишет газета Daily Mail.

Кроме того, британцам запретят пользоваться стиральными машинами, посудомоечными машинами и духовками с 14:00 до 20:00. «Людям придется отказываться от семейного ужина в будний день в 18:00 или воскресного жаркого в 17:00 и перенести его на позднее время или заменить на холодный ужин. Пабы будут выключать свет в 21:00, а последние заказы будут приниматься в 20:30», — отмечает издание.

Ранее решивший уйти в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ближайшие месяцы будут тяжелыми для граждан, а счета за электроэнергию — ошеломляющими. «Ближайшие месяцы будут тяжелыми, возможно, очень тяжелыми. Наши счета за электроэнергию будут ошеломляющими», — написал он. Он отметил, что даже сейчас плата за тепло в домах страшит многих британцев.