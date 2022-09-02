Полиция раскрыла детали покушения на вице-президента Аргентины

TN: полиция сообщила, что нападавший на вице-президента Аргентины действовал в одиночку

Правоохранители предполагают, что нападавший на вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер действовал в одиночку. Детали покушения на политика раскрыл телеканал Todo noticias (TN) со ссылкой на полицию.

По информации канала, следствие не нашло улик, которые указывали бы на то, что кто-то помогал злоумышленнику в организации атаки. Отмечается, что в ходе обыска дома у нападавшего обнаружили более ста патронов к пистолету, из которого он пытался выстрелить в Киршнер. Полицейские изъяли у него телефон и компьютер.

Нападение на вице-премьера произошло 1 сентября, когда она выходила из автомобиля у своего дома. Cтоявший в толпе у машины мужчина поднял пистолет и направил его на вице-президента. Нападавшего задержали, им оказался 35-летний гражданин Бразилии, которого в марте уже арестовывали за ношение оружия.