Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Полиция раскрыла детали покушения на вице-президента Аргентины

TN: полиция сообщила, что нападавший на вице-президента Аргентины действовал в одиночку

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Правоохранители предполагают, что нападавший на вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер действовал в одиночку. Детали покушения на политика раскрыл телеканал Todo noticias (TN) со ссылкой на полицию.

По информации канала, следствие не нашло улик, которые указывали бы на то, что кто-то помогал злоумышленнику в организации атаки. Отмечается, что в ходе обыска дома у нападавшего обнаружили более ста патронов к пистолету, из которого он пытался выстрелить в Киршнер. Полицейские изъяли у него телефон и компьютер.

Нападение на вице-премьера произошло 1 сентября, когда она выходила из автомобиля у своего дома. Cтоявший в толпе у машины мужчина поднял пистолет и направил его на вице-президента. Нападавшего задержали, им оказался 35-летний гражданин Бразилии, которого в марте уже арестовывали за ношение оружия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
США нашли выгоду в введении «потолка» цен на российскую нефть
Представлявшиеся магами мошенники обманули россиян на миллионы рублей
Грызлов обвинил Зеленского в предпочтении войны вместо дипломатии
Определена самая популярная у россиян мебель
Производитель чая Lipton задумал закрыть завод в России
В Совфеде спрогнозировали заключение МАГАТЭ по ЗАЭС
В Казахстане уволили обвиненного в русофобии министра
ЕС выделит новый пакет помощи Украине на пять миллиардов евро
За убийство «Мисс Кузбасс-2010» в Москве приговорили ее мужа
В Петербурге пациентку с болями выписали из больницы после жалобы на клопов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.