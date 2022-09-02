Плату за воду предложили увеличить для части россиян

Минстрой предложил повысить плату за воду для россиян без счетчиков

Плату за воду захотели увеличить для части россиян в городах федерального значения. Минстрой предложил разрешить регионам самостоятельно устанавливать повышающие коэффициенты для жителей, которые не поставили счетчики или просрочили их поверку, пишет «Российская газета».

Отмечается, что по закону владельцы жилья должны были установить приборы учета воды до июля 2012 года (в Крыму и Севастополе — до 2019 года). Однако, как следует из пояснительной записки к проекту постановления правительства, некоторые квартиры в городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — до сих пор не оборудованы счетчиками горячей и холодной воды.

Есть квартиры, в которых проживет больше лиц, чем зарегистрировано, — это повышает риск роста начислений на общедомовые нужды в многоквартирном доме и вероятность появления дополнительных расходов управляющих организаций. Решить проблему Минстрой планирует, усилив ответственность собственников за отсутствие приборов учета воды либо их несвоевременную поверку. Сейчас при отсутствии счетчиков (при наличии технической возможности их поставить) плата начисляется по нормативу потребления, увеличенному в полтора раза.

Ранее Минстрой предложил списать некоторым россиянам долги по оплате коммунальных услуг. Речь идет о нуждающихся категориях граждан, например попавших в больницу, потерявших родственников или столкнувшихся с невыплатой зарплаты.