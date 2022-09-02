Назван способ обойти требования банков при получении кредита

Экономист Переславский призвал держать счет в банке перед получением кредита

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что при выдаче кредита банки могут предъявить повышенные требования к заемщикам. В беседе с агентством «Прайм» он рассказал, как этого избежать.

Переславский назвал способ обойти требования банков при получении кредита и посоветовал держать счет в кредитной организации. «Постоянный и достаточно высокий доход, средства на счетах и в депозитах этого же банка или выписка из другой кредитной организации, а также наличие поручителей», — призвал он.

Для получения кредита экономист также порекомендовал закрыть все имеющиеся задолженности. Он отметил, что регулярные выплаты по новому займу улучшают кредитную историю клиента. Она хранится семь лет, ее возможно проверить через Банк России или портал «Госуслуги».

Ранее сообщалось, что россиянам разрешат получать кредиты онлайн. Соответствующий закон вступил в силу в стране с 1 сентября. Он позволяет гражданам получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации.

