В ДНР умер раненный из-за обстрела ВСУ ребенок

В Калининском районе Донецка умер раненный из-за обстрела супермаркета ВСУ ребенок

Раненный ранее в Калининском районе Донецка из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) ребенок умер. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«По уточненной информации, при обстреле супермаркета "Обжора" в Калининском районе получили ранения мужчина 1983 года рождения и женщина 1984 года рождения. К сожалению, раненый ребенок 2008 года рождения по дороге в больницу скончался», — сообщил глава города.

Ранее ВСУ обстреляли драмтеатр в Донецке. По словам градоначальника, вечером в пятницу, 2 сентября, украинские военные нанесли артиллерийские удары по Ворошиловскому району Донецка. По предварительным данным, прилеты снарядов были зафиксированы на бульваре Пушкина, возле местного драмтеатра и в районе улицы Артема.