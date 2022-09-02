Украинские военные обстреляли театр и жилой дом в Донецке

ВСУ обстреляли драмтеатр и жилой многоквартирный дом в Донецке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли драмтеатр в Донецке. Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, вечером в пятницу, 2 сентября, украинские военные нанесли артиллерийские удары по Ворошиловскому району Донецка. По предварительным данным, прилеты снарядов были зафиксированы на бульваре Пушкина, возле местного драмтеатра и в районе улицы Артема.

Кулемзин отметил, что в результате обстрелов погибли два мирных жителя, еще один человек был ранен.

Ранее сообщалось, что в центре города Токмак в Запорожской области совершил самоподрыв арестованный корректировщик ВСУ. Как заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, во время ареста мужчина привел в действие гранату и подорвал себя вместе с ней.