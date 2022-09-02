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В Запорожской области арестованный корректировщик ВСУ совершил самоподрыв

Запорожская администрация: арестованный корректировщик ВСУ подорвал себя в центре Токмака

Фото: Darko Vojinovic / AP

Арестованный корректировщик Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершил самоподрыв в центре города Токмак в Запорожской области. Об этом член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, во время ареста корректировщик привел в действие гранату и подорвал себя вместе с ней. «К счастью, кроме самого мужчины, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы», — уточнил Рогов.

Ранее глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что украинская армия продолжает наносить удары по городу, в том числе по тепловой электростанции (ТЭС), находящейся в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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Алевтина Запольская
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