Изобретены наушники со встроенным экраном

The Verge: JBL представила наушники Tour Pro 2 со встроенным в кейс экраном

Компания JBL анонсирована беспроводные наушники со встроенным дисплеем. Об этом сообщает издание The Verge.

По словам журналистов, гарнитура Tour Pro 2 — первые наушники на рынке, которые имеют встроенный в кейс для зарядки экран. С помощью сенсорного дисплея можно управлять воспроизведением, отвечать на звонки, принимать уведомления из приложений, не доставая смартфон из кармана.

Также представленная гарнитура оснащена 10-миллиметровыми драйверами, поддерживает стандарт Bluetooth 5.3 LE, имеет функцию активного шумоподавления. Изобретенное инженерами JBL устройство получило влагозащиту, наушники имеют силиконовые амбушюры.

Автономность гарнитуры ограничивается 10 часами. Вместе с кейсом наушники смогут проработать до 40 часов. Стоимость JBL Tour Pro 2 составляет 249 евро или около 15 тысяч рублей.

В середине июля российские ретейлеры рассказали, что беспроводные гарнитуры стали резко востребованы на российском рынке в первом полугодии. В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что за первые шесть месяцев продажи устройств увеличились на 10 процентов, до 5,7 миллиона единиц, но упали на пять процентов в деньгах.