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В Херсоне сообщили об ударе по жилому дому со стороны ВСУ

Власти Херсона сообщили о ракетном ударе по жилому дому со стороны ВСУ

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по жилому дому в Херсоне, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«Украинские войска снова обстреляли Херсон. Был нанесен удар по многоквартирному жилому дому. Часть здания разрушено», — сообщили в администрации.

По данным местных властей, в результате атаки со стороны украинской армии погибли два жителя дома. В настоящее время на месте работают спасатели, идет разбор завалов.

Ранее стало известно, что российская армия отразила попытку наступления ВСУ на Херсон. Бои велись в нескольких населенных пунктах неподалеку от города, украинские военные оборудовали понтонную переправу через реку Ингулец, с помощью которой подтягивали новые силы.

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Алевтина Запольская
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