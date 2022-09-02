В Херсоне сообщили об ударе по жилому дому со стороны ВСУ

Власти Херсона сообщили о ракетном ударе по жилому дому со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по жилому дому в Херсоне, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«Украинские войска снова обстреляли Херсон. Был нанесен удар по многоквартирному жилому дому. Часть здания разрушено», — сообщили в администрации.

По данным местных властей, в результате атаки со стороны украинской армии погибли два жителя дома. В настоящее время на месте работают спасатели, идет разбор завалов.

Ранее стало известно, что российская армия отразила попытку наступления ВСУ на Херсон. Бои велись в нескольких населенных пунктах неподалеку от города, украинские военные оборудовали понтонную переправу через реку Ингулец, с помощью которой подтягивали новые силы.