В Запорожской области ввели компенсации для пострадавших при обстрелах

В Запорожской области ввели компенсации для граждан, пострадавших от обстрелов ВСУ

Власти Запорожской области ввели единовременные компенсации для граждан за вред, причиненный их жизни и здоровью обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий указ 30 августа подписал глава региона Евгений Балицкий, сообщается в его Telegram-канале.

По словам Балицкого, семьям погибших из числа гражданского населения будет выплачиваться миллион рублей, ставшим вследствие ранения инвалидами — 750 тысяч рублей, получившим тяжелые увечья или контузии — 500 тысяч рублей. Граждане, получившие ранения или контузии средней и легкой степени тяжести, смогут претендовать на компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Уточняется, что получить выплаты смогут люди, пострадавшие от обстрелов с 24 февраля 2022 года, в том числе граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и других государств, а также лица без гражданства.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил ввести единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям школьников из ДНР, ЛНР и подконтрольных РФ территорий Украины. Отмечается, что начисления должны прийти не позднее 15 сентября.