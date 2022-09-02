Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Запорожской области ввели компенсации для пострадавших при обстрелах

В Запорожской области ввели компенсации для граждан, пострадавших от обстрелов ВСУ

Фото: Ammar Awad / Reuters

Власти Запорожской области ввели единовременные компенсации для граждан за вред, причиненный их жизни и здоровью обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий указ 30 августа подписал глава региона Евгений Балицкий, сообщается в его Telegram-канале.

По словам Балицкого, семьям погибших из числа гражданского населения будет выплачиваться миллион рублей, ставшим вследствие ранения инвалидами — 750 тысяч рублей, получившим тяжелые увечья или контузии — 500 тысяч рублей. Граждане, получившие ранения или контузии средней и легкой степени тяжести, смогут претендовать на компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Уточняется, что получить выплаты смогут люди, пострадавшие от обстрелов с 24 февраля 2022 года, в том числе граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и других государств, а также лица без гражданства.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил ввести единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям школьников из ДНР, ЛНР и подконтрольных РФ территорий Украины. Отмечается, что начисления должны прийти не позднее 15 сентября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
«Большая семерка» договорилась о «потолке» цен на российскую нефть
В России решили возродить советскую акцию по сбору макулатуры
Соловьев потребовал от Пугачевой рассказать о доходах в 90-е
Директор российской школы не пустила на занятия девочку в хиджабе
Самая быстрая акула в мире запрыгнула на палубу яхты и попала на видео
Рябков предостерег США от превращения в еще одну сторону конфликта на Украине
Российские полицейские по указанию авторитета Лимона похитили миллионы рублей
«Титаник» сняли в беспрецедентном разрешении
Рябков назвал условие использования Россией ядерного оружия
Страны «Большой семерки» заявили о пользе антироссийских санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.