Девушка бросила скучную работу в офисе и стала стюардессой

В Австралии девушка бросила скучную офисную работу и стала стюардессой ради путешествий

В Австралии девушка бросила скучную работу в офисе по графику и стала стюардессой ради общения с людьми и путешествий по стране. Об этом сообщает 9 News.

Амелия Чаллис рассказала, что работала менеджером магазина, а затем ее перевели в отдел обучения. «Я проработала в отделе обучения четыре месяца, а потом решила, что больше не могу. Там было скучно, невероятно одиноко и приходилось следовать жесткому графику», — призналась австралийка.

Несмотря на то, что работа Чаллис не нравилась, именно опыт в отделе обучения помог ей понять, чего она хочет на самом деле. В один из вечеров она записалась на шестинедельные курсы бортпроводников, которые проводила авиакомпания Virgin Australia.

По словам Чаллис, в то время как другие начинающие бортпроводники, с которыми она проходила обучение, мечтали о такой профессии с детства, она просто хотела сменить обстановку и найти работу, на которой каждый новый день не будет похож на предыдущий. Ей хотелось избавиться от давящей рутины и отсутствия перспектив.

После окончания курсов австралийка приступила к работе. Уже три месяца она летает по Австралии и признается, что никогда не была так счастлива.

«Мне нравится видеть, как пассажиры предвкушают путешествие. Мне также нравится общаться с пассажирами в очереди в туалет и узнавать, почему они путешествуют и откуда они родом. В мире так много интересных людей, и эта работа открыла мне много новых перспектив», — заключила Чаллис.

Ранее сообщалось, что жительница Лондона увлеклась тверком и ради танцев бросила высокооплачиваемую работу. «Я стала проводить занятия по всему городу, это было потрясающе. Я чувствовала потребность помогать большему количеству людей, меня начали приглашать в другие страны», — сказала британка.