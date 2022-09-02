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ЕС призвал Сербию разрешить проведение гей-парада

Евросоюз призвал Сербию разрешить проведение гей-парада EuroPride после его отмены

Фото: Patrick Doyle / Keystone Press Agency

Евросоюз призвал Сербию разрешить проведение гей-парада EuroPride — о его отмене было объявлено после очередного конфликта на границе с Косово. Об этом сообщается в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

«В свете заявления об отмене EuroPride ЕС призывает сербские власти продолжить контакты с организаторами, чтобы найти решение и принять EuroPride в атмосфере мира и безопасности», — заявляют в ведомстве. В Брюсселе надеются, что европейские партнеры будут в ответе за права человека, в том числе, и за право ЛГБТ на собрание и самовыражение.

27 августа президент Сербии Александр Вучич отменил гей-парад в Белграде за две недели до его проведения. Глава страны принял такое решение на фоне массовых протестов местных жителей. Они устраивали марши с плакатами и настаивали на отмене гей-парада.

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Юлия Мискевич
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