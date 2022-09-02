В России оценили финансовые потери Финляндии из-за поддержки Украины

Сенатор Пушков заявил, что Финляндия будет терять €300 млн в год из-за поддержки Украины

Поддержка Украины обойдется Финляндии потерей 300 миллионов евро в год. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал заявление заместителя председателя парламентской группы Коалиционной партии Юкки Копра о последствиях снижения турпотока в Южную Карелию из России. По ее словам, россияне стали реже приезжать из-за санкций ЕС. По подсчетам, убытки Хельсинки составляют примерно 300 миллионов евро в год, большую часть этой суммы приносили туристы из РФ.

«Потеря 300 миллионов евро в год за счастье видеть лозунг "Слава Украине" на улицах финских городов? Было бы смешно, если бы не было столь нелепо», — отметил Пушков.

Ранее Департамент таможенного контроля Финляндии сообщил, что таможенники запретили россиянам провозить наличные евро через границу в связи с санкциями Евросоюза (ЕС). Таможенный инспектор Финляндии Яркко Кескинен предостерег российских граждан от попыток спрятать наличные на границе. По его словам попытка спрятать валюту по возвращении в РФ будет расцениваться как контрабанда.