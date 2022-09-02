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Зеленский лишил гражданства нескольких украинцев

Миграционная служба Украины: Зеленский лишил гражданства пятерых взрослых и детей

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский указами лишил гражданства нескольких лиц. Об этом сообщила миграционная служба страны, передает издание «Украинские новости».

«Сообщаем, что с 01.03.2022 по 31.07.2022 пяти лицам прекращено гражданство Украины указами президента Украины в результате потери; пятерым детям прекращено гражданство Украины указами президента Украины в результате выхода», — объяснили в ведомстве.

При этом в миграционной службе не называют фамилии этих людей ввиду норм закона о защите персональных данных. Также уточняется, что понятие «прекращение гражданства» включает как процедуру выхода из гражданства, так и процедуру его потери.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) проводила спецоперации, включая публикацию заказных статей, борясь с получением украинцами гражданства других стран. Отмечается, что среди них были Венгрия, Румыния, Польша и Россия.

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Алевтина Запольская
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