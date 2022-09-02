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СБУ уличили в борьбе с двойным гражданством украинцев

СБУ боролась с получением украинцами гражданства Венгрии, Польши, Румынии и России

Фото: РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) проводила спецоперации, включая публикацию заказных статей, борясь с получением украинцами гражданства других стран — Венгрии, Румынии, Польши и России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на брошенные секретные документы херсонского отделения СБУ.

В рапорте, датированным 2020 годом, высказывается серьезная обеспокоенность в связи с желанием украинских граждан получать паспорта иностранных государств, преимущественно европейских. Документы уличают СБУ в проведении «спецмероприятий», в частности, публикации заказной статьи в издании «ШоТам.in.ua» под названием «Гражданство как основа государственности», где говорилось о «значительной угрозе» национальной безопасности Украины из-за двойного гражданства на сложившемся этапе развития страны.

Также в публикации обвиняли Россию, Венгрию и Румынию в том, что они провоцируют получение жителями приграничных регионов Украины паспортов этих стран, а второе гражданство названо в статье инструментом для дестабилизации и создания социального напряжения в этих регионах.

Ранее сотрудник российских силовых структур рассказал, что СБУ с 2014 года массово вербовала украинских граждан, часто выезжающих в Россию, вынуждая их передавать данные о российских военных в Крыму и других регионах. Вербовались таксисты, перевозчики и люди, навещающие в России своих родственников, а также граждане, пересекающие границу. Силовики узнали, что СБУ и украинские пограничники шантажировали их под любым предлогом.

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Марина Совина
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