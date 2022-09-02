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Психолог посоветовала бороться с осенней хандрой с помощью веток

Психолог Разумова: чтобы справиться с осенней хандрой, нужно фотографировать природу

Фото: Jamie Street / Unsplash

Чтобы справиться с осенней хандрой, нужно фотографировать окружающий мир и делиться снимками природы в социальных сетях, посоветовала старший преподаватель кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Елена Разумова. Как бороться с сезонными перепадами настроения с помощью фотографий, она рассказала в беседе с агентством «Москва».

Она уточнила, что в арт-терапевтических техниках есть прием фототерапии, который учит замечать красоту в обыденных вещах. «Идя по делам или просто гуляя, можно снимать на камеру телефона все красивое, на ваш взгляд, что вы увидите: отражение облаков в луже, поздний цветок, пробивающийся сквозь опавшую листву, одинокий лист на ветке. Этими моментами можно делиться в соцсетях, а также, подмечая их на камеру, рассуждать, чему мы можем научиться у природы», — объяснила Разумова.

В качестве примера такого «обучения» она привела наблюдение за ветвями деревьев. «Например, у веток на ветру мы можем научиться гибкости, и это поможет в жизни пережить самый сильный шторм», — сказала психолог.

Кроме того, эксперт посоветовала поддерживать физическую активность и проходить не менее пяти километров в день в комфортном темпе. «Такая нагрузка запускает процессы стабилизации психического состояния, повышает настроение, удовлетворенность жизнью, активизирует работу мозга и кровообращения», — разъяснила специалистка. Во время прогулок, продолжила она, можно наблюдать за природой и рефлексировать о своем взаимодействии с ней.

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Дома, добавила Разумова, нужно создать комфортную обстановку. Например, подготовить плед и обогреватель, включить приятный фильм.

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Александра Лисица
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