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США предрекли катастрофу из-за решения по Украине

BI: научный сотрудник Гилтнер предрек США катастрофу из-за поставок оружия Украине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Решение США отправить на Украину вооружение на миллиарды долларов может привести к катастрофе в ближайшем будущем, предрек научный сотрудник Defense Priorities Бенджамин Гилтнер в статье для издания Business Insider.

Автор материала обратил внимание, что все больше критиков военной помощи Киеву начинают задаваться вопросами, где может в итоге оказаться отправленное оружие и какие риски несет это для американской безопасности. Как считает Гилтнер, точно ответить на эти вопросы нельзя, поэтому нужно проявлять большую осторожность в вопросе военной помощи Украине.

Гилтнер привел слова исследователя Джордана Коэна, который считает, что США почувствуют последствия столь неосмотрительной политики уже буквально через десятилетие. Коэн напомнил о событиях в Сирии и Йемене, когда поставленное Вашингтоном оружие оказалось на черном рынке и оказалось в руках террористов.

Кроме того, автор статьи предупредил, что с увеличением Вашингтоном поставок оружия Украине обстановка в регионе накалится, поскольку Россия воспринимает это как угрозу своей безопасности. «Существуют и другие инструменты, такие как дипломатические переговоры. Украине и США нужно использовать что-то, кроме вооружений, чтобы прекратить этот кризис», — пришел к выводу Гилтнер.

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Марина Совина
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