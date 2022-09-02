В Казахстане назвали условие для семилетнего правления Токаева

Президент Казахстана Токаев сможет править еще 7 лет в случае принятия поправок до выборов

Названо условие для семилетнего правления действующего президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева. Об этом рассказала вице-министр юстиции республики Алма Муканова, передает РИА Новости.

По ее словам, лидер страны сможет править еще семь лет в случае принятия поправок в конституцию до выборов. Для этого нужно, чтобы соответствующий законопроект был внесен в сентябре, а принят в октябре, после чего выборы назначат на ноябрь. Отмечается, что при этом в самом законе должно быть прописано, что нормы вступают в силу со дня его подписания.

«Когда будет избрание нового президента, он уже будет руководствоваться новыми статьями конституции — семь лет [правления] и один раз», — объяснила вице-министр.

Ранее Токаев предложил провести внеочередные выборы главы государства осенью. Казахстанский лидер пояснил, что это нужно для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ на пути построения справедливого Казахстана.