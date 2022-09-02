КНДР назвала эксперта ООН по правам человека «марионеткой» США

Северная Корея назвала эксперта ООН по правам человека Салмон «марионеткой» США

Власти КНДР назвали эксперта ООН по правам человека в Северной Корее Элизабет Салмон «марионеткой» США. Об этом сообщает South China Morning Post.

Северокорейское правительство предупредило, что оно не потерпит возглавляемый американцами заговор с целью использовать проблему прав человека для свержения своей политической системы. Реакция последовала в ответ на визит Салмон в Южную Корею, где она встретилась с официальными лицами, активистами и северокорейскими перебежчиками.

Свое выступление эксперт ООН посвятила трудностям, с которыми сталкиваются северокорейцы из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Она подчеркнула, что международная солидарность должна быть более решительно мобилизована для защиты прав человека в Северной Корее.

Представитель МИД КНДР выступил с заявлением, в котором резко раскритиковал докладчика ООН: Салмон обвинили в проявлении «невежества и предвзятого видения». МИД раскритиковал ее за «непростительные безрассудные замечания, посягающие на неприкосновенную систему и суверенные права» Северной Кореи.

В 2021 году перебежчик из КНДР поделился тайнами режима Ким Чен Ына и рассказал, что страна живет террором, наркоторговлей и оружием. Бывший старший полковник Ким Кук Сон (имя изменено) 30 лет работал на северокорейскую разведку и сбежал из страны в 2014 году.