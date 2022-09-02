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Терапевт подсказал способ определить болезнь по цвету кожи

Врач Звонков: пурпурно-леопардовый оттенок кожи наиболее опасен для человека

Фото: Amanda Dalbjörn / Unsplash

Бледность кожных покровов говорит об анемии, а пурпурно-леопардовый оттенок кожи наиболее опасен для человека, предупредил врач-терапевт Андрей Звонков. Способ определить болезнь по цвету кожи он подсказал в беседе с Ura.ru.

По словам Звонкова, бледная кожа, отсутствие розового оттенка говорят об обморочном состоянии, резком падении давления. «Либо это анемия, то есть пониженное содержание гемоглобина в крови. Синюшность или такой сине-фиолетовый оттенок часто говорит о венозном переполнении, о застоях. Это тоже характерно при нарушении кровообращения», — добавил он.

Желтизна, желто-зеленый оттенок, продолжил врач, не всегда говорят о болезнях печени. Звонков отметил, что такой цвет может быть связан и с повышенным разрушением эритроцитов в крови. «Это может быть аутоиммунный процесс, токсический в связи употреблением каких-то биологических или химических ядов. А лимонно-желтый оттенок — это классическая желтуха, гепатит», — внес ясность специалист.

Пурпурно-леопардовый оттенок кожи, предостерег Звонков, может говорить о тромбоцитопенической пурпуре. «Это когда низкое количество тромбоцитов в организме и появляется много синяков. И вся кожа в пятнах от синих до оранжевых. В кожу идет кровоизлияние, по срокам давности цвета меняются, что-то постепенно выцветает», — объяснил врач. Он указал на то, что синяки могут появляться на внутренних органах, в мозгу, что очень опасно для человека.

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Александра Лисица
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