В России впервые пострят велодорожку на особо охраняемой территории

На Куршской косе в Калининградской области начали обустраивать велодорожку

На территории национального парка «Куршская коса» в четверг, 1 сентября, начали строительство 44-километровой велодорожки. О начале работ по обустройству первого километра «Куршского велотракта» в Калининградской области со ссылкой на пресс-службу парка сообщает «Интерфакс».

«Куршский велотракт» собираются проложить в нескольких метрах от обочины автомобильной дороги Зеленоградск — Морское. Специальная дорожка для любителей велосипедных прогулок станет первой трассой в России, проложенной по особо охраняемой природной территории. Согласно имеющимся данным, ширина будущей велодорожки составит три метра.

Строительные работы будут разбиты на три этапа — сначала будет обустроен участок от поселка Лесной до Зеленоградска, затем — от Лесного до Рыбачьего, а после этого — от Рыбачьего до Морского.

Ранее российская блогерша побывала в Калининграде и раскрыла траты на недельный отпуск. Путешественница указала, что за время поездки успела побывать на трех экскурсиях: на Куршской косе, по городам побережья Балтийского моря (Балтийск, Светлогорск и поселок Янтарное), а также насладилась речной прогулкой по рекам Калининграда.