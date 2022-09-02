Российские торговые центры подали иски к Zara на миллионы рублей

Российские торговые центры подали иски к брендам холдинга Inditex на миллионы рублей

Российские торговые центры подали иски к холдингу Inditex, в состав которого входят модные бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius и Oysho. Соответствующую информацию приводят «Известия» со ссылкой на данные сервиса СПАРК.

Отмечается, что к настоящему моменту было заведено 32 дела в категории «исполнение обязательств по договорам аренды» на общую сумму около одного миллиарда рублей. Компании требуют взыскать с указанных марок задолженность по арендной плате и штраф за приостановку работы магазинов.

Согласно материалу, один из самых дорогих исков был предъявлен к компании «Зара СНГ» от самарского ООО «Виктор и Ко Мега парк». Его размер составил более чем 512 миллионов рублей.

В августе сообщалось, что руководство холдинга Inditex, опровергло слухи о массовом сокращении сотрудников в России. «Inditex, следя за ситуацией на рынке Российской Федерации, продолжает расставлять приоритеты в своей рабочей силе и разрабатывать план поддержки. Мы можем подтвердить, что ни Zara, ни остальные бренды Inditex в России не сокращают массово свою рабочую силу», — говорится в заявлении. Кроме того, отмечается, что некоторые сотрудники уволились по собственному желанию после приостановки деятельности бренда на территории страны в марте.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что испанский ретейлер Inditex начал массовое сокращение персонала магазинов Zara в России. Сотрудники магазинов анонимно рассказали изданию, что руководители пригласили их в офис и предложили уволиться по соглашению сторон. При этом им пообещали выплатить пять окладов. Менеджерам торговых точек предложили работу в западных странах.

Испанская ретейл-компания Inditex, которая владеет брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другими марками, объявила о приостановке продаж продукции российским покупателям 5 марта в знак протеста против специальной военной операции на Украине. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.