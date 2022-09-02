Онколог назвала характерные симптомы рака груди у мужчин

Онколог Хаас назвала выделения из сосков одним из симптомов рака молочной железы у мужчин

Одними из характерных признаков рака груди у мужчин являются шишки под мышками и выделения из сосков, в том числе кровянистые, предупредила врач-онколог Александра Хаас. В беседе с изданием The Sun она назвала эти и другие характерные симптомы развития злокачественного образования, на которые всегда надо обращать внимание.

Рак молочной железы чаще всего обнаруживают у мужчин от 60 до 70 лет, однако он может развиться и в более раннем возрасте, сообщила специалистка. По ее словам, в группе повышенного риска находятся мужчины, у которых повышен уровень эстрогена, есть избыточный вес или хронические заболевания печени. Также стоит регулярно проверяться у врача тем, у кого среди близких родственников фиксировались случаи данной патологии.

Хаас рекомендовала мужчинам обращать внимание на такие тревожные изменения, как небольшие шишки, болезненные припухлости и любые признаки отека в области груди и подмышек. Среди других тревожных симптомов она выделила внезапный выворот сосков и необычные, в том числе кровянистые выделения из них. Кроме того, при увеличении злокачественного новообразования в размерах, может измениться форма грудной клетки, а вокруг пораженной области появляется сыпь или язвы, добавила онколог.

«Как и в случае с большинством видов рака, ранняя диагностика онкозаболеваний молочной железы может спасти жизнь, потому важно не игнорировать любые признаки, связанные с этим заболеванием. К сожалению, многие мужчины не замечают их и потому получают диагноз и лечение позже, чем женщины», — подытожила Хаас.

Ранее онколог-маммолог Данаил Назлиев рассказал об опасном заболевании груди у женщин. По его словам, фиброаденома — доброкачественное образование в молочной железе, которое чаще всего появляется у женщин в возрасте 15-30 лет, может переродиться в рак.