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Специалист по этикету перечислил бросающиеся в глаза признаки неухоженного жилья

The Sun: моющие средства на виду говорят о неопрятности хозяев дома

Фото: Med Badr Chemmaoui / Unsplash

Оставленные на виду моющие средства, искусственные ароматизаторы и грязные кружки говорят о неопрятности хозяев, рассказал эксперт по этикету из Великобритании Уильям Хэнсон. Эти и другие бросающиеся в глаза признаки неухоженного жилья он перечислил в беседе с изданием The Sun.

По словам Хэнсона, его раздражают те, кто оставляет моющие средства возле унитаза или за ним. «Опробованная и проверенная теория — те, у кого напоказ выставлены моющие средства, никогда не живут в кристально чистых домах», — сказал специалист.

Кроме того, продолжил Хэнсон, о неопрятности хозяев говорят грязная входная дверь, стремление использовать искусственные ароматы, маскирующие неприятные запахи, кружки с разводами от чая и кофе, подушки без сменных чехлов, пыльные плинтусы, неубранные детские игрушки, неработающие лампочки и отсутствие салфеток на столе.

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Также специалисту по этикету не нравятся используемые дольше одного дня тряпки для мытья посуды. «Вы должны выбрасывать использованные тряпки для посуды каждый вечер, потому что в них размножаются бактерии. Пользуйтесь ими в течение дня, а потом отправляйте на помойку», — посоветовал Хэнсон.

Ранее начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева назвала потенциальную опасность использования липких лент для борьбы с мухами. По ее словам, их нельзя вешать над столом и плитой.

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Александра Лисица
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