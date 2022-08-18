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Названа потенциальная опасность использования липких лент для борьбы с мухами

Роспотребнадзор: липкие ленты от мух нельзя вешать над столом и плитой

Фото: Unsplash

Липкие ленты от мух нельзя вешать над столом и плитой, заявила начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева. Потенциальную опасность использования липких лент для борьбы с мухами она назвала в беседе с радио Sputnik.

По словам Раевой, если вешать ленты над кухонным столом или плитой, прилипшие мухи могут упасть в еду. «Оптимальный вариант — развешивать ленты там, где насекомые обычно залетают в помещение, например, перед окнами», — порекомендовала она.

Эксперт Роспотребнадзора также указала, что на теле мухи находится до 11 миллионов всевозможных микроорганизмов, а в кишечнике мухи, то есть в тех отложениях, которые она оставляет, может содержаться до 22 миллионов различных микроорганизмов, что делает ее опасным переносчиком заболеваний.

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Она добавила, что мухи летят на запах газа метилмеркаптана, который исходит от слегка подгнивших продуктов. Кроме того, по ее словам, насекомых привлекают помещения, где давно не делали уборку. Для избавления от мух, продолжила Раева, необходимо проводить дезинсекцию, установить сетки на окна, проводить регулярную уборку и не допускать хранения дома подгнивших продуктов питания.

Ранее сообщалось о простом способе отвадить мух от жилья. Для этого, как рассказала в TikTok блогерша, ведущая свою страницу под псевдонимом @tcfamalam, нужно повесить у двери целлофановый пакет с водой.

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Александра Лисица
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