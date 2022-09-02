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В России создадут тренажер палубной авиации

Шойгу: в России создадут комплекс морской авиации для испытания электромагнитных катапульт

Фото: Андрей Лузик / РИА Новости

В России разрабатывают наземный учебно-тренировочный комплекс морской авиации, который предназначен для испытания электромагнитных катапульт, палубных летательных аппаратов и аэрофинишеров. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Следующий вопрос повестки совещания касается выполнения опытно-конструкторской работы по созданию наземного испытательного учебно-тренировочного комплекса морской авиации. Данный полигон предназначен для испытания корабельных летательных аппаратов, корабельных авиационно-технических средств, аэрофинишеров и перспективных электромагнитных катапульт», — сказал он.

Отмечается, что новый комплекс позволит переучивать инженерно-технический состав и летчиков на новую авиационную технику.

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В июне стало известно, что в Китае спустили на воду авианосец «Фуцзянь» с электромагнитной катапультой для запуска самолетов. Корабль стал первым китайским авианосцем, который построили с нуля.

В мае источник ТАСС сообщил, что наземный испытательный комплекс НИТКА (Наземный Испытательный Тренировочный Комплекс Авиационный) может получить новый телевизионный комплекс для подготовки пилотов палубной авиации Военно-морского флота России.

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Даниил Иринин
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