Глава Крыма оценил ущерб от взрывов в Новофедоровке и под Джанкоем

Аксенов: сумма ущерба от взрывов в Новофедоровке и под Джанкоем превысила 700 млн рублей

Глава Крыма Сергей Аксенов оценил предварительную сумму ущерба от взрывов в Новофедоровке и в селе Майском под Джанкоем на севере республики. Об этом он сообщил в эфире канала «Миллет».

«Общий объем ущерба, который мы в правительство направили, составляет более 700 миллионов рублей», - сказал глава региона.

Аксенов добавил, что от взрывов пострадало более 4,5 тысяч человек, 1367 человек уже получили компенсации, более 1 тысячи получили по 10 тысяч рублей.

О взрывах боеприпасов в районе временной воинской части в Джанкойском районе Крыма стало известно утром 16 августа. В Минобороны России сообщили, что детонация произошла из-за пожара.

9 августа около поселка Новофедоровка в Крыму прогремела серия взрывов. Погиб один человек — им оказался 58-летний местный житель. В Минобороны России сообщили, что взрывы произошли на территории военного аэродрома Саки, где сдетонировали авиационные боеприпасы.